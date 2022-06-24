Путін - боягуз, який вміє тільки понтуватись. Литві нічого не загрожує, - Піонтковський
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що заборона Литвою транзиту російських товарів до Калінінграда не призведе до військового конфлікту з Росією
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Третя світова війна не розпочнеться через блокування Литвою транзиту до Калінінграда. Оскільки Путін є боягузом. Він злякався Ердогана під час конфлікту в Нагірному Карабасі. Путін займається тільки понтами. Щодо литовців, то вони дуже допомогли Україні. Вони свідомо пішли на ескалацію конфлікту. Так, є рішення Європейського Союзу про санкції, але прямих вказівок блокувати транзит до Калінінграда ніхто литовцям не давав. Вони не бояться Путіна. Не боїться Путіна Токаєв та Алієв. Путіна бояться тільки західні інтелігенти, або продажні політики, які пов’язані з Москвою", - пояснив Піонтковський.
Піонтковський додав, що останнім часом все більше лідерів держав змінили риторику щодо Москви.
"Зараз з’явилось відчуття того, що Путіна вже ніхто не боїться. Молодці Токаєв та литовці, які додали до цього відчуття. Однак центральною політичною подією я вважаю візит трійки капітулянтів Макрона, Драгі та Шольца до Києва 16 червня. Ці люди приїжджали до Києва нав’язати Україні італійський капітулянтський план миру. Українська влада та суспільство жорстко відповіли відмовою. І це зрозуміли на Заході. Макрон не наважився навіть коментувати цей мирний план. На Заході зрозуміли, що їм потрібно зупинити Путіна. Однак ця нескінченна рефлексія продовжується, і це провокує Путіна на безкарність", - додав Піонтковський.
- 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
- 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
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