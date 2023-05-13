Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можна бути впевненими, що Путін і його оточення перебуває під захистом систем ППО. Тож, атакувати їх як окремих осіб буде складно. Набагато ефективніше використовувати системи озброєнь відпрацьовуючи по ключових об'єктах. Таких як бази боєприпасів, Кримський міст або інші залізничні мости. Це матиме стратегічний ефект. Тому, що більшість ключових кремлівських чиновників, а я бачив чудовий коментар про те, що ніхто не хоче вбивати Путіна, ніхто. Тому, що він нікудишній генерал, як Герасимов чи Шойгу. Вони настільки погані, що не дай Боже, після того, як їх усунуть прийде хтось кмітливіший. Тому краще їх взагалі не чіпати, а просто дозволити їм продовжувати робити те, що вони роблять", - підкреслив Грант.

Полковник британської армії у відставці також додав, що у росіян не вистачає ППО, щоб охороняти всі військові об'єкти.

"Лінія фронту є проблемою для України. Але це також проблема і для Росії, тому що вона величезна. Всередині Росії є багато цілей, і йдеться не лише про окуповані Росією території Криму і Донбасу. В Росії є так багато міст, по яких Україна могла б завдавати ударів, якби захотіла і прийняла таке рішення", - зауважив Грант.