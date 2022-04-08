Путін, імовірно, відмовився від спроб захопити Київ, - Міноборони США

Про це пише Defence News.



Ллойд Остін зауважив, що Володимир Путін думав, що зможе швидко захопити Київ, але помилився.



"Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на Півдні та Сході країни", - наголосив міністр.



Він додав, що Пентагон зосереджений на тому, щоб продовжити озброювати українських військових, коли розгорнеться наступний етап війни.



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