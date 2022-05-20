Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не виключаю, що полонені бійці, які були на Азовсталі, можуть стати одним зі способів шантажу України. Росія може поставити питання руба: визнайте Крим російським і тоді ми віддамо вам бійців з Азовсталі. Кремль розуміє, наскільки влада на Баковій у Києві залежить від репутаційного ставлення суспільства: врятували, чи не врятували. Кремль може використати це для отримання переваги у перемовинах. Влада РФ розуміє, що така пропозиція "в лоб" не буде прийнята, тому може вдатися до вигадування схем із підключенням дружин, до прикладу, для створення внутрішнього тиску", - зазначив Фейгін.

Опозиціонер додав, що таким чином Росія шантажуватиме саме Україну, адже Заходу байдуже на полонених.

"Кремль обожнює брати полонених. Це для них наче спорт. От зараз у Росії дуже багато полонених - це люди, які захищали Азовсталь і не тільки. Потрапляння у полон, навіть з урахуванням якихось домовленостей, комбатів із полку "Азов" та Збройних сил України може стати засобом шантажу України. Саме України, адже Заходу байдуже на полонених", - зауважив Марк Фейгін.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що вище військове керівництво дало наказ зберегти життя та здоров'я військовослужбовців і припинити оборону міста Маріуполя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb