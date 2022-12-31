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Путін хотів за сприяння Блера постачати газ до Британії

31 грудня, 2022 субота
17:06
Світ Путін

У Великій Британії оприлюднили дані про президента Росії Володимира Путіна, які містять зокрема його характеристику, яку давав колишній прем'єр-міністр королівства Тоні Блер

Дані опублікував Національний архів Великої Британії.

Архіви свідчать про те, що Блер подарував Путіну срібні запонки з Даунінг-стріт, 10. Причиною тому стало те, що російський лідер запросив колишнього прем'єр-міністра Великої Британії на свій день народження у Москві 2001 року. Так Путін став першим лідером, який тоді отримав набір срібних запонок №10.

Після візиту в жовтні Блер похвалив "сильне лідерство Путіна". Згідно з іншими  документами, колишній прем'єр-міністр описував Путіна як "патріота, який гостро усвідомив, що Росія втратила своє місце у світі". Так він висловився про президента РФ під час зустрічі з колишнім віцепрем'єр-міністром США Діком Чейні у лютому 2001 року. 

Згодом у діалозі з Чейні Блер сказав, що було б краще надати Путіну місце серед світових лідерів. Він додав, що також його варто було б спонукати "зрозуміти західні погляди, а також перейти до західної економічної моделі".

Ще одні архівні дані свідчать про те, що президент РФ не хотів, щоб його вважали ворогом НАТО, і казав, що не перешкоджатиме його розширенню.

З документів також стало відомо, що в жовтні 2002 року Блер запропонував Путіну зустрітися з "головними британськими енергетичними гравцями" під час його візиту до Лондона, щоби підтвердити бажання працювати разом. Тоді ж Путін заявив, що сподівається побудувати газопровід через Білорусь до Великої Британії, який би "забезпечив стабільні поставки на десятиріччя вперед".

Утім ще одні документи стверджують, що всі твердження та запевнення російського президента надані Блеру на різних самітах виявилися брехнею. Натомість Росія продовжувала свою шпигунську діяльність проти Великої Британії. Рівень цих дій можна було порівняти з періодом "холодної війни".

Довідка: Тоні Блер - 73 прем'єр-міністр Великої Британії. Він обіймав цю посаду з травня 1997 року по червень 2007 року.

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Росія
Володимир Путін
Велика Британiя
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