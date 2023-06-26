Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін не хотів говорити з Пригожиним і попросив про це Лукашенка. Лукашенко запропонував Пригожину сховати своє обличчя, але ніхто не врахував інтересів білорусів. Нам, окрім ядерної зброї, привезуть ще ядерну тактичну ракету у вигляді Пригожина з його головорізами. Це перенесе театр бойових дій й внутрішні російські конфлікти на територію Білорусі. Вони кажуть, що Лукашенко дав гарантії безпеки Пригожину. Вважаю, що Путін дав гарантії безпеки Лукашенку. Тобто вони усі обмінялися гарантіями безпеки, як три злодії в законі. Один одного ненавидять, не довіряють, але один одному потрібен", - підкреслив Вячорка.

За словами радника Світлани Тихановської, Пригожина та вагнерівців зараз немає в Білорусі.

"У Білорусі почалися перевірки центрів, які відкрито допомагали вербувати білорусів до ПВК Вагнера. До речі, у них провалилася ця кампанія, тоді майже ніхто не зголосився. Наразі перевіряють усіх, хто брав участь у роботі ПВК не тільки в Україні, але й в інших регіонах. Спецслужби та Лукашенко розуміють ризик від приїзду Пригожина. Лукашенко спробує перестрахуватися. Він хоче мати підконтрольного Пригожина, але сумніваюсь, що існує такий", - наголосив Вячорка.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.





