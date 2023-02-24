Путін надав ексфутболісту "Барселони" російське громадянство
Колишній футболіст іспанської "Барселони" Малком відтепер має російський паспорт
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає бразильським футболістам пітерського "Зеніта" Малкому та Клаудінью громадянство Росії.
Малком грає у Росії з 2019 року. До цього футболіст виступав за іспанську "Барселону", французький "Бордо" і бразильський "Корінтіанс".
Клаудінью у "Зеніті" з 2021 року. До цього грав лише за бразильські клуби. Обоє гравців ніколи не виступали у збірній Бразилії, що дозволить їм зіграти за збірну країни-терориста.
Малком і Клаудінью, на відмінну від багатьох інших іноземних футболістів, не виїхали з РФ, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
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