Про це повідомляють російські ЗМІ.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає бразильським футболістам пітерського "Зеніта" Малкому та Клаудінью громадянство Росії.

Малком грає у Росії з 2019 року. До цього футболіст виступав за іспанську "Барселону", французький "Бордо" і бразильський "Корінтіанс".

Клаудінью у "Зеніті" з 2021 року. До цього грав лише за бразильські клуби. Обоє гравців ніколи не виступали у збірній Бразилії, що дозволить їм зіграти за збірну країни-терориста.

Малком і Клаудінью, на відмінну від багатьох інших іноземних футболістів, не виїхали з РФ, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.