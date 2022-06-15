Путін нагородив орденом Жукова танковий полк, причетний до воєнних злочинів у Богданівці під Києвом

Про це повідомляє Медуза з посиланням на відповідний указ президента РФ.

В указі про нагородження, опублікованому 15 червня, сказано, що орден згаданий полк отримав "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту державних інтересів".

Натомість видання Медуза зауважує, що 239-й танковий полк фігурував у розслідуванні журналістів злочинів російських військових, скоєних у Богданівці на схід від Києва. Це село близько трьох тижнів перебувало під контролем росіян, і за цей час там відбулося щонайменше три вбивства і два зґвалтування.

15 червня керівник Офісу генпрокурора України Венедіктова й прокурор Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові.

15 травня Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

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