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Путін нагородив орденом Жукова танковий полк, причетний до воєнних злочинів у Богданівці під Києвом

15 червня, 2022 середа
21:09
війна з Росією Написи окупантів у Богданівці

239-й гвардійський танковий червонопрапорний, орденів Суворова, Кутузова та Олександра Невського Оренбурзький козачий полк указом Володимира Путіна нагороджено орденом Жукова

Про це повідомляє Медуза з посиланням на відповідний указ президента РФ.

В указі про нагородження, опублікованому 15 червня, сказано, що орден згаданий полк отримав "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту державних інтересів".

Натомість видання Медуза зауважує, що 239-й танковий полк фігурував у розслідуванні журналістів злочинів російських військових, скоєних у Богданівці на схід від Києва. Це село близько трьох тижнів перебувало під контролем росіян, і за цей час там відбулося щонайменше три вбивства і два зґвалтування.

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воєнні злочини Росії
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