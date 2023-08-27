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Путін наказав найманцям ПВК Вагнера підписати присягу на вірність РФ

27 серпня, 2023 неділя
21:33
Світ путін

Президент Росії Володимир Путін наказав найманцям ПВК Вагнера підписати присягу на вірність РФ після авіакатастрофи, у якій загинув Євген Пригожин

Про це пише Reuters.

Путін підписав указ про введення змін після того, як Кремль заявив, що припущення Заходу про те, що Пригожина вбили за його наказом, є "абсолютною брехнею". У Кремлі відмовилися остаточно підтвердити його смерть, посилаючись на необхідність дочекатися результатів експертизи.

Натомість російський президент висловив співчуття сім’ям загиблих в катастрофі 24 серпня і говорив про Пригожина в минулому часі.

Запровадження Путіним обов’язкової присяги для вагнерівців та інших приватних військових компаній було чітким кроком, спрямованим на більш жорсткий державний контроль над такими групами.

Указ, опублікований на сайті Кремля, зобов’язує всіх, хто виконує роботу від імені російських військових або підтримує війну Росії проти України, принести офіційну присягу на вірність Росії. Формулювання присяги містить рядок, в якому ті, хто її приймає, обіцяють "неухильно виконувати накази командирів і старшин".

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін.

Є кілька версій про авіатрощу:

1) літак збили із зенітно-ракетного комплексу С-300;

2) збили з ППО;

3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області РФ 27 серпня завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Вагнергейт
Євген Пригожин
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