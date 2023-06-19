Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, до складу робочої групи будуть входити члени адміністрації президента РФ, завданням яких буде узгоджування ідей щодо війни проти України.

Експерти ISW повідомили, що ще досі не зрозуміло, чи будуть провоєнні блогери залучені до цієї групи, і якщо так, то яким чином.

"Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на висвітленні війни, свідчить про те, що російський президент має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими провоєнними блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті", - зазначили у звіті ISW.

Також там нагадали, що раніше Кремль вже залучав своїх воєнкорів, пропонуючи їм офіційні посади в раді з прав людини та в робочій групі з мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення прокремлівської риторики.