Путін намагається відновити статус-кво своєї армії, - військовослужбовець Тимочко про посилення російських атак

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У наступний рік входимо з війною. Бої тривають на Лимано-Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках, а також у напрямку Роботиного, Вугледара й на лівому березі Дніпра. На північному рубежі України поки що тихо, але існує загроза й з цього напрямку. Ворог намагається перехопити ініціативу. Тому що весь 2023 рік ворог або відступав, або перебував в обороні. Путіну й політичному керівництву Росії це не подобається. РФ вже почала втрачати вплив на міжнародній арені", - зауважив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, Путін намагається до старту виборів у Росії відновити статус-кво своєї армії.

"Путін розуміє, для того, щоб з ним спілкувалися на міжнародній арені, щоб він міг укладати довгострокові угоди з іншими країнами, потрібно зберегти той статус, який він має. Активізація боїв в Україні для Путіна є одним з аргументів, що його не варто списувати з рахунків. Тому, незабаром очікуємо підвищення інтенсивності боїв. Росіяни використовують тактику лобових атак, що дозволяє їх вдало знищувати", - підкреслив Тимочко.