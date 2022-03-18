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Путін намагається втягнути НАТО у війну – військовий експерт

18 березня, 2022 п'ятниця
18:22

Агресору путіну потрібен привід до втягування НАТО у війну, так званий казус белі. Путін мусить підіймати ставки й демонструвати силу, поразка стане для нього фізичною прямою смертю


Військовий експерт і боєць ТрО Львова, Петро Черник прокоментував геополітичний розвиток військових подій в етері телеканалу Еспресо.TV.

За словами експерта: «Питання треба розглядати у деяких вимірах. Перший вимір і він найголовніший, це суто український. Подивимося на реальність, вже четвертий тиждень війни, вся держава під прицілом. Наголошую, вся наша держава під прицілом. Разом з тим, на четвертому тижні війни стало зрозуміло, що ціль не досягнута. Їх наступ захлинувся як явище. І ми зараз перебуваємо у цікавій точці військової рівноваги; і ми, і наші збройні сили та  й наш противник готуються до контрнаступу. Чи вони будуть? Будуть. Питання у якій точці почнуться і який розвиток буде мати».

Далі Петро Черник продовжив: «Наступний вимір треба проговорити. Путін завжди повторював, що він воює не з Україною, він воює з США як зі світовим злом, яким він вважає блоком НАТО. Враховуючи те, що воєнна поразка є фактом, бліцкриг перекреслено; йому життєво необхідно створити формальний привід для війни, казус белі, щоб втягнути НАТО до війни.»
"Путін мусить демонструвати своєму населенню власну політичну ідеологічну лідерську силу, в нього нема іншого сценарію. Ми розуміємо, повна поразка росії в Україні - це пряма фізична смерть путіна. Саме цю ставку він і піднімає, щоб у якийсь спосіб затягнути НАТО у цей конфлікт» - зазначив експерт.
 
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війна з Росією
Путін
НАТО
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