"Я вважаю, що найкращий спосіб заспокоїти суспільство, - це завжди говорити правду, і розуміти, що ми готові її сприйняти", - заявив глава італійського уряду на пресконференції. По це інформує Еспресо.TV.



Цією правдою, на думку Маріо Драгі, є те, що "сьогодні ми всі прагнемо миру, але, на жаль, президент Путін не хоче миру".

"Ця ситуація призвела до дефіциту багатьох речей: бензину, дизельного палива, електроенергії, газу, харчових продуктів, - додав він. - Дуже жорсткі санкції, які ми запровадили проти Росії, безсумнівно, також мають наслідки для нас".



На питання, чи переконаний він, що ці санкції є доречними й можуть бути посилені в майбутньому, якщо цього вимагатиме розвиток війни, Драгі відповів, що готовий до посилення обмежень і працює, щоб допомогти бізнесу та сім’ям".



"Цілком зрозуміло, що ви стурбовані тим, що відбувається в Україні і що ви втомилися від досвіду. Але важливо говорити правду", - сказав Драгі.



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