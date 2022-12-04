Путін не має уявлення про те, наскільки складна ситуація на фронті для військових РФ, - директор розвідки США
Бойові дії в Україні сповільнюються, український опір не згасає - російський президент не уявляє, яким викликом для армії РФ є обстановка на фронті
Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс, передає BBC.
Авріл Хейнс зазначила, що бойові дії в Україні сповільнюються і, ймовірно, триватимуть у найближчі зимові місяці. Однак доказів згасання опору з боку українських сил не було.
"Ми вже спостерігаємо деяке зниження темпів конфлікту... і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці", - сказала вона.
Директор національної розвідки США додала, що обидві сторони спробують "переозброїтися, поповнити запаси та відновити втрати" для будь-якого контрнаступу навесні.
"Але насправді ми маємо достатню частку скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити, - ствердила Авріл Хейнс і додала: Я вважаю, що цей період буде більш оптимістичним для українців".
Пані Хейнс інформувала: розвідка США вважає, що російський президент Володимир Путін на даному етапі не має повного уявлення про те, в наскільки складній ситуації опинилася армія РФ.
"Ми бачимо дефіцит боєприпасів, погіршення морального стану, проблеми з постачанням, логістикою - цілий ряд проблем, з якими вони зіткнулися".
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