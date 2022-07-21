Своїми аргументами Джеймс Ставрідіс поділився в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Колишній верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс запевняє, що погрози Володимира Путіна стосовно ядерного удару – не більше ніж блеф.

Насамперед, каже Ставрідіс, в разі застосування лише тактичної ядерної зброї, Росія втратить підтримку залишків партнерів, які зберігають нейтральну позицію щодо війни в Україні. Мова про Китай, Індію, кілька країн Африки та Латинської Америки. Партнери оцінять такий крок, як потенційну персональну загрозу.

По-друге, Володимир Путін надто сильно цінує власне життя і свої статки, і не ризикне усім, навіть заради перемоги в Україні. Якщо Росія "натисне на червону кнопку", відповідь Заходу буде неминучою, на чому неодноразово наголошували лідери країн НАТО.

Звісно, Путін та його генерали розуміють що застосування тактичної ядерної зброї дозволить виграти війну в Україні, додає Ставрідіс. Знищити Київ – залишити країну і армію без керівництва, розбомбити Львів – позбавити тилу і шляхів постачання зброї із заходу, не стане Одеси – важкий удар по українській економіці.

Однак, співставивши ризики, у Кремлі розуміють, що локальних перемог можна досягти і не настільки радикальними методами, сконцентрувавши левову частку військових активів на конкретній локації. Відтак, Путін радше вдасться до ескалації ніж до ядерного удару.

Водночас, підводить риску Джеймс Ставрідіс, існує ймовірність, що російська армія застосує в Україні хімічну зброю. До цього кроку можуть вдатись не задля досягнення військових цілей, а, насамперед, щоб залякати український народ. До того ж, цей злочин можна майстерно замаскувати, повісивши всіх собак на так звані українсько-американські "таємні лабораторії".

Війна в Україні завершиться до пів року і перетвориться на "заморожений конфлікт" – екскомандувач сил НАТО.

Кремль може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ, - ISW.