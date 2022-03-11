Путін не проти переговорів зі Зеленським, - МЗС Туреччини

Про це повідомляє CNN.



За словами Чавушоглу, Путін особисто повідомив про це президенту Туреччини Ердогану.



"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін впринципі не проти. Путін також сказав про цю ідею президенту Ердогану", — сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

3 березня президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл переговорів.

4 березня у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін відмовився від прямої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb