Путін не проти переговорів зі Зеленським, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що президент Росії Володимир Путін не виступає проти прямих переговорів із Володимиром Зеленським
Про це повідомляє CNN.
За словами Чавушоглу, Путін особисто повідомив про це президенту Туреччини Ердогану.
"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін впринципі не проти. Путін також сказав про цю ідею президенту Ердогану", — сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
- 3 березня президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл переговорів.
- 4 березня у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін відмовився від прямої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.94
-
EUR
Купівля 32.48Продаж 34.39
- Актуальне
- Важливе