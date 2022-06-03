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Головна війна з Росією Путін не тяжіє до великої війни, є інші ознаки його тактичних задумів, - Портников
Ексклюзив

Путін не тяжіє до великої війни, є інші ознаки його тактичних задумів, - Портников

3 червня, 2022 п'ятниця
18:00
війна з Росією Віталій Портников

Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий Еспресо вважає, що Путін збирається тягнути ситуацію, не виходячи на рівень великої воєнної конфронтації, але буде намагатися послаблювати противника. Перші дії росіян були очевидною грубою помилкою, тому що були розраховані на бліцкриг, а не на війну

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Я поки що не бачу ознак того, що Володимир Путін тяжіє до великої війни. Швидше тяжіє до того, щоб повернути війну у стан спецоперації. Тому що саме у спецопераціях Путін, вихованець КДБ, відчуває себе як риба у воді. А коли мова йде не про спецоперації, а про війни, то йому не так комфортно. До того ж війни призводять до нарощування санкційного маховика, що сьогодні абсолютно Путіну не потрібно. А ще війни не дають можливості дестабілізувати ворога за допомогою внутрішніх інструментів, що також росіяни здійснювали завжди досить непогано, якщо говорити про Україну" – зазначив Портников.

Журналіст підкреслив, що зараз будуть ці всі спроби здійснюватися і вони вже здійснюються паралельно воєнним діям.

"Ми можемо собі уявити перші тактичні задуми Володимира Путіна. Перше з таких задумів – це тягнути ситуацію, не виходячи на рівень великої воєнної конфронтації, але послаблюючи противника. Перші дії росіян були очевидною грубою помилкою і розраховувалися на бліцкриг, а не на війну"- зауважив публіцист.

Ведучий пояснив, що мова про той період, коли ворог водночас штурмував Північ, Південь, Харківщину, Донецьк, Луганськ; зрозуміло, що такої військової можливості у росіян не було. А коли бліцкриг переріс у війну, то росіяни зосередилися на Донецькому напрямку.

Портников пояснив: "І робиться це з очевидних причин, тобто окупувати Луганську та Донецьку області в адміністративних кордонах, щоб потім приєднати до РФ. Ймовірно з Херсонською та Запорізькою областями, які теж є у плані цієї окупації. І потім поставити Україну та міжнародне товариство перед фактом, що воюючи на цих територіях, країна воює на території РФ. Це створює нове тло загроз, таке ж як із Кримом, що дало додатковий психологічний тиск на наших західних партнерів".

Журналіст відмітив другий момент щодо тактичних задумів – це шантажувати світ новими кризами.

"Зараз Путін винайшов можливість такого шантажу – це зерно, криза голоду у світі. Зазначу, що частина українського зерна є вагомою на світових ринках, але не вирішальною. Можливо, Росія свідомо перебільшує цю небезпеку. Але визнаючи це, вона не збирається розблоковувати українські порти, тоді починається пошук постачання українського зерна. Відповідно, перед Росією відкриваються нові політичні перспективи. І ось момент, що буде, якщо Захід знайде за допомогою Росії інструмент для розблокування постачання українського зерна. Один з таких інструментів полягає в ідеї, що Білорусь буде пропускати українське зерно через свої залізниці до Балтики в обмін на розблокування санкцій проти самої Білорусі" – зауважив Портников.

Журналіст відзначив, що це такий перехід до гібридної війни, схема якої вже була використана Росією у 2014 році. З одного боку продовжуються воєнні дії на Донбасі, а з іншого – калійні добрива з Білорусі чи з Росії поступають на світовий ринок в обмін на те, що сама Росія дозволяє торгувати Україні своїм зерном при посередництві власної інфраструктури у Білорусі. Відповідно, Росія має можливості обходити санкції за допомогою білоруського вікна. Модель випробувана у 2014 році та ефективно діяла.

"Третій момент, ймовірно за допомогою російської пропаганди, створюється ілюзія того, що Росія може швидко завалитися. В інформаційний простір весь час потрапляють повідомлення про поганий стан здоров'я президента Володимира Путіна й у людей створюється думка, що невдовзі все закінчиться, бо Путін помре. Що можна розслабитися і Росія скоро сама завалиться, а Україна за допомогою техніки з заходу без проблем відіб'є свої території. Є такий момент, що у Росії було завжди достатньо сучасної техніки та військ, але вона не змогла окупувати наші території, які ми обороняли. Зараз росіяни обороняють території, які вони захопили. І Путін за ці 100 днів від бліцкригу перейшов до тактики салямі" – підсумував Портников.

  • Раніше Віталій Портников висловив думку, якщо Путіну вдасться окупувати нові території, він не буде вести ніякі перемовини про мир. Путін просто захоплюватиме далі
  • Також Віталій Портников переконаний, що на думку Путіна, блокада морських портів України — це те, що змусить Захід стати на коліна

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Віталій Портников
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