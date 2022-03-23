Путін не відпустив голову Центробанку РФ у відставку, - Bloomberg
Президент РФ Володимир Путін не прийняв заяву про відставку очільниці Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.
За інформацією джерела, Ельвіра Набіулліна хотіла покинути Центробанк РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але Путін відмовив.
Після цього президент РФ подав її кандидатуру на новий п’ятирічний термін головування у Центробанку.
Джерела Bloomberg розповіли, що відставка зараз буде розцінена для Путіна, як зрада. Набіулліна тісно співпрацювала з ним майже два десятиліття. Вже 9 років вона очолювала Центробанк.
Набіулліна не коментувала публічно своє повторне призначення і не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря.
- 28 лютого британський уряд оголосив про намір ввести санкції проти Центрального банку РФ через повномасштабний напад на Україну.
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