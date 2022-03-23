Путін не відпустив голову Центробанку РФ у відставку, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.



За інформацією джерела, Ельвіра Набіулліна хотіла покинути Центробанк РФ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але Путін відмовив.



Після цього президент РФ подав її кандидатуру на новий п’ятирічний термін головування у Центробанку.



Джерела Bloomberg розповіли, що відставка зараз буде розцінена для Путіна, як зрада. Набіулліна тісно співпрацювала з ним майже два десятиліття. Вже 9 років вона очолювала Центробанк.



Набіулліна не коментувала публічно своє повторне призначення і не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря.

28 лютого британський уряд оголосив про намір ввести санкції проти Центрального банку РФ через повномасштабний напад на Україну.

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