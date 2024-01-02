Путін обіцяє більше ударів по Україні, а 2024 рік може стати переломним в історії 21 століття. Акценти світових ЗМІ 2 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 січня.

Все більше цивільних жертв: між РФ та Україною зростають цикли ударів і помсти

Фото: телеграм-канал Харківської ОВА

Міжнародні ЗМІ звернули увагу на заяву президента РФ Володимира Путіна, що той обіцяє "посилити" удари по Україні після атаки українців на російське місто Бєлгород, яка послідувала за широкомасштабною атакою Москви на українські міста. Як пише The Guardian, президент Володимир Путін заявив, що Москва посилить удари по військових об'єктах в Україні, а Київ піддався потужній атаці вранці у вівторок.

Путін сказав це після суботньої атаки українців на російське місто Бєлгород, у результаті якої, за словами місцевих чиновників, загинуло 25 людей, у тому числі п’ятеро дітей. Цей удар відбувся після широкомасштабної атаки Москви на українські міста в п'ятницю, в результаті якої загинули понад 40 людей і 160 отримали поранення.

Путін заявив, що Москва продовжить і посилить удари по тому, що він назвав "військовими об’єктами", однак російські удари в понеділок були спрямовані по університету та музею, а у вівторок – по житлових будинках столиці.

Як зауважують у The New York Times, рідкісні публічні коментарі Путіна щодо нападу на російську територію відбуваються в той момент, коли його збройні сили останніми днями завдали масштабних ударів по українських містах, і в той час, коли "обидві сторони шукають способи вийти з глухого кута на полі бою".

"Нас хочуть налякати, створити певну невизначеність всередині країни", – сказав Путін під час телевізійної зустрічі з ветеранами війни в Україні.

Український уряд не коментував публічно напад на Бєлгород, як це зазвичай ведеться під час удару по території Росії. Але представник українських розвідувальних служб, який говорив на умовах анонімності, сказав, що удар був завданий у відповідь на масований і смертоносний повітряний напад Росії на українські міста в п'ятницю, і що цілями були лише військові об'єкти.

У BBC додають, що останніми днями обидві сторони завдали і зазнали "серйозних повітряних атак".

Крім своїх заяв про посилення ударів, Путін також сказав, що західна риторика щодо війни почала змінюватися, оскільки вони почали усвідомлювати, що "не можуть знищити Росію".

Президент України Володимир Зеленський заперечив ці заяви в інтерв’ю The Economist, заявивши, що припущення Путіна про те, що Росія виграє війну, є лише "відчуттям". Він наголосив на великих цифрах втрат Росії в Україні та сказав, що росіяни не змогли взяти жодного великого міста у 2023 році. Також Зеленський висловив розчарування західними союзниками Києва, заявивши, що вони втратили відчуття терміновості.

"Цикли ударів і помсти викликають побоювання щодо зростання жертв серед цивільного населення в конфлікті, який почався в лютому 2022 року", - констатують у BBC.

Загроза демократії: у 2024 році половина населення світу піде на вибори

Фото: reuters

Крім цього, журналісти робили прогнози на 2024 рік, визначаючи, які головні проблеми чекають на світ. У CNN написали, що США та світ можуть виглядати кардинально іншими 1 січня 2025 року, залежно від результатів конфліктів, ключових глобальних виборів і геополітичних сил, які визначатимуть критичні моменти в наступному році.

Доленосна гонка в Білому домі знову поставить на карту демократію в Сполучених Штатах. Та Дональд Трамп далеко не єдиний ультраправий популіст, який відроджується. Адже цей рух набирає обертів і в Європі. Війни в Україні та секторі Гази ризикують викликати набагато ширший резонанс, тоді як економічній і політичній стабільності загрожують масові міграційні потоки, побоювання рецесії та посилення впливу зміни клімату. Демократичні уряди на більшість цих питань намагаються дати відповіді своїм виборцям.

"Світ не змінюється лише тому, що в календарі змінюються цифри. Але враховуючи збіг багатьох подій, які відбудуться цього року, а також інші невідомі, які матимуть місце, олімпійський 2024 рік може стати переломним в історії 21 століття", - кажуть американські журналісти.

Тож, найбільш передбачуваним глобальним потрясінням 2024 року може стати обрання Трампа. Екс-президент уже відкрито говорить, що має намір піддати американську демократію та очолюваний Америкою світовий порядок найбільшому випробуванню. Поглиблення внутрішньої боротьби США буде висвітлено вже цього місяця у великій боротьбі щодо імміграційної політики, надсилання допомоги Україні та Ізраїлю та основної функції фінансування федеральних операцій. Ця драма може припинити роботу уряду та обмежити здатність країни володіти владою та впливати на світовій арені.

"Чи буде це рік, коли Захід покине Україну і винагородить Путіна за варварство, яке підтвердили нові повітряні напади на цивільне населення останніми днями? – питають у CNN. "Клятва Байдена про те, що США залишатимуться з Україною "стільки, скільки буде потрібно", ніколи не здавалася такою хиткою".

Також журналісти акцентують, що вибори по всьому світу можуть продемонструвати не стільки міцне здоров’я демократії, скільки її зростаючу небезпеку. Президентські вибори в Тайвані в січні можуть викликати нову напруженість у відносинах між Китаєм і Китаєм. Очікується, що в Індії знову виберуть прем’єр-міністра Нарендра Моді, який лише зміцнить свою владу, яка все частіше використовується для знищення найбільшої демократії у світі. А вибори до Європейського парламенту відкривають право ультраправим, популістським, антиімміграційним партіям у Франції, Німеччині, Бельгії та інших країнах.

Зокрема, у Politico написали, що цього року демократія стикається з екзистенційним випробуванням, оскільки країни, які представляють майже половину населення світу, йдуть на виборчі дільниці.

"Чи стане 2024 рік роком, коли демократія досягне переломного моменту і скотиться до автократії? Це може здатися дивним запитанням у той час, коли країни, які представляють майже половину населення світу, або приблизно 3,8 мільярда людей, відправляють своїх виборців на дільниці в тій чи іншій формі виборів. Дійсно, від Сполучених Штатів до Великої Британії та Європейського Союзу, від Індії до Мексики, від Тайваню до Індонезії, деякі з найбільш стратегічно важливих країн світу проведуть вибори цього року", - пишуть у виданні.

Очікується, що такі диктатори, як російський президент Володимир Путін і верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, не тільки спробують використати атрибути демократії, щоб підтримати власне правління та придушити опозицію, але й всіляко руйнувати західні демократії.

Тож, 2024 рік поглибить нове глобальне вирівнювання. США та їхні союзники стикаються з все більш скоординованим фронтом Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, які всі мають різні інтереси, але поділяють спільну мету розмивання влади США.