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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"

Дмитро Снєгирьов
19 червня, 2023 понедiлок
08:03
Погляд Дмитро Снєгирьов

Днями на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі Путін заявив, що Росія може завдавати ударів по авіабазах за межами України, якщо там базуватимуться винищувачі F-16, які використовуватимуться у війні

За словами російського диктатора, "НАТО, звісно, втягується у війну в Україні", тому що продовжує допомагати Україні військовою технікою, а нині "розглядається варіант постачання літаків". На його переконання, це становить "серйозну небезпеку подальшого втягування НАТО в цей збройний конфлікт".

У цьому контексті стає зрозумілою нещодавня заява Путіна про те, що в разі Третьої світової війни не буде переможців. Вона розрахована виключно на внутрішнього споживача — російських громадян.

Нагадаю, що і прем’єр-міністр Британії, і представники адміністрації США неодноразово заявляли про підтримку України, поки вона не переможе.

Про жодну Третю світову війну не йдеться. Йдеться про безпосереднє військове вторгнення РФ на територію України.

Фінансова допомога, яку, окрім військово-технічної, надають Україні країни Заходу, ставить хрест на планах Кремля щодо подальших загарбницьких дій на території України.

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Захід висловив свою позицію щодо підтримки нашої країни. Про жодну втому не мовиться. Яскравим підтвердженням є надання чергового траншу військово-технічної допомоги з боку США на суму 350 млн і, відповідно, з боку Великої Британії — на суму приблизно 110 млн доларів. Йдеться про ті компоненти військово-технічної співпраці, які конче необхідні ЗСУ. А це снаряди, системи ППО і бронетехніка. Тобто потреби ЗСУ враховуються в режимі онлайн.

На мою думку, заявами про відсутність переможців у Третій світовій війні Путін намагається грати у свою улюблену гру — штучне підвищення ставок щодо так званих червоних ліній.

Він перебуває в паралельній реальності, коли говорить про те, що Москва у відповідь на порушення так званих червоних ліній завдала ударів по головному управлінню Міністерства оборони. Це щонайменше викликає нерозуміння взагалі характеру інформації, яка надається російському диктатору. Тобто останні заяви Путіна ще раз наочно підкреслили, що він абсолютно не контролює сам перебіг так званої спецоперації, ба більше — фактично самоусунувся, прекрасно розуміючи подальші наслідки. А це — контрнаступ ЗСУ і, відповідно, зростання протестних настроїв всередині самої РФ.

Варто звернути увагу і на суперечливу заяву російського диктатора  про цілі нападу Росії на Україну: вони у нього одночасно і змінюються, і не змінюються."Вони змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом, звичайно, нічого ми міняти не будемо",- заявив він.

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Примітно, що питання демілітаризації України, на думку Путіна, продовжує стояти "в практичному плані".

Своєю чергою прессекретар російського диктатора Пєсков зауважив, що завдання країни-агресора з міфічної "демілітаризації" України нібито вже багато в чому виконано. Він також заявив, що країни НАТО під керівництвом США нібито дедалі більше "влазять" у "конфлікт", тобто в захист України від загарбницької війни РФ.

Багато запитань щодо адекватності заяв Путіна про створення так званої "санітарної зони" на території України, якщо на територію РФ далі буде продовжувати щось прилітати.

Це території, які унеможливлюють обстріл з території РФ. Але поговорім про те, що подібні тези викликають легку іронію. Момент використання БПЛА для завдання ударів по військових об’єктах на території РФ, зокрема аеродром Енгельс. Він розташований від українського кордону на відстані 650 км. До речі, ця відстань тотожна відстані до Москви.

Наразі на озброєнні у ЗСУ є безпілотники з дальністю ураження більше тисячі кілометрів.

Тому питання до російського диктатора — куди ви будете відсувати так звану санітарну зону, якщо дальність ураження українських безпілотників становить тисячу км? І головне — наскільки реалістичні подібні сценарії, враховуючи останні повідомлення безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Варто говорити, що РФ неспроможні прикрити навіть власні території. Останні події на території Бєлгородської області наочно показують повний хаос і неспроможність російської сторони ефективно протидіяти власне зовнішньому фактору.

Нагадаю, Путін пригрозив застосуванням зарядів зі збідненим ураном в Україні й заявив, що Захід повинен припинити допомагати Україні захищатися від окупантів-росіян.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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ядерна зброя
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
Контрнаступ ЗСУ
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