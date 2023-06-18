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OPINION

Лукашенко і ядерна зброя: Заходу байдуже

Сергій Таран
18 червня, 2023 неділя
08:00
Погляд Сергій Таран

Раніше Вашингтон хоч називав такий крок безвідповідальним. А зараз – тиша

Ядерна зброя в Білорусі виявилася пшиком. Вже кілька діб минуло як Путін разом з Лукашенком помпезно оголосили про дату розміщення на території Білорусі ядерної зброї – це має бути 7-8 липня – а світ ніяк не реагує на ці погрози. Захід вже не піддається на ядерний шантаж Росії.

А одним із найважливіших інструментів ядерної зброї – є можливість здійснювати психологічний та політичний тиск. Тобто ти можеш не застосовувати ядерну зброю, але всі гравці знають, що вона у тебе є, і, відповідно, ставляться з великою увагою до твоїх слів і інтересів.

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Одним із найважливіших інструментів ядерної зброї – є можливість здійснювати психологічний та політичний тиск. Тобто ти можеш не застосовувати ядерну зброю, але всі гравці знають, що вона у тебе є, і, відповідно, ставляться з великою увагою до твоїх слів і інтересів

Саме цей тиск Путін дуже часто застосовував в минулому. Памʼятаєте ці презентації з "суперракетою" із атомним двигуном, які особисто проводив Путін? Розмістити ядерні ракети під кордонами НАТО – це взагалі фантазія Путіна, яку він успадкував ще від Радянського союзу. І, треба сказати, це на Заході на декого діяло.

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А зараз шукаю бодай якусь реакцію світу на анонс про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі – а її немає. Зовсім. Раніше Вашингтон хоч називав такий крок безвідповідальним. А зараз – тиша.

Путін втрачає ядерну зброю як інструмент шантажу. Бо для Заходу він давно став хоч ще і небезпечним, але вже посміховиськом. За важливістю — це така сама подія як втрата газового шантажу Європи. І тепер своєю "суперракетою" Путін може вражати хіба Лукашенка, який матиме на своїй території нову ядерну мороку.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Олександр Лукашенко
ядерна зброя
Війна з Росією
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