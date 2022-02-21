Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР"

Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту президента РФ.



У повідомленні йдеться про те, що 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати "республіки", щоб "захистити населення від військової агресії".



"З урахуванням цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має намір підписати відповідний указ", - повідомляє пресслужба.



Водночас зазначається, що Макрон та Шольц висловили розчарування у зв'язку з таким рішенням.



Зокрема Шольц пояснив, що визнання "Л/ДНР" суперечитиме Мінським домовленостям про мирне врегулювання конфлікту на Сході України і буде одностороннім порушенням Росією цих домовленостей.



"Під час переговорів канцлер закликав президента Російської Федерації до негайної деескалації та відведення сил від кордону з Україною. Він наголосив, що зараз важливо, особливо на Сході України, дотримуватися режиму припинення вогню та подавати знаки послаблення. Росія тут несе особливу відповідальність", - йдеться у повідомленні пресслужби німецького уряду.



Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".



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