Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР"
Президент Росії Володимир Путін під час телефонних розмов із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном заявив про намір підписати указ про визнання "ЛНР" та "ДНР"
Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту президента РФ.
У повідомленні йдеться про те, що 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати "республіки", щоб "захистити населення від військової агресії".
"З урахуванням цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має намір підписати відповідний указ", - повідомляє пресслужба.
Водночас зазначається, що Макрон та Шольц висловили розчарування у зв'язку з таким рішенням.
Зокрема Шольц пояснив, що визнання "Л/ДНР" суперечитиме Мінським домовленостям про мирне врегулювання конфлікту на Сході України і буде одностороннім порушенням Росією цих домовленостей.
"Під час переговорів канцлер закликав президента Російської Федерації до негайної деескалації та відведення сил від кордону з Україною. Він наголосив, що зараз важливо, особливо на Сході України, дотримуватися режиму припинення вогню та подавати знаки послаблення. Росія тут несе особливу відповідальність", - йдеться у повідомленні пресслужби німецького уряду.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.
- Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.
- Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".
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