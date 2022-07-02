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Ексклюзив

Путін пожене білорусів на українців: Кремль буде використовувати тактику розширення фронту, - дипломат Безсмертний

2 липня, 2022 субота
17:49
війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що Лукашенко – це особа, яка прислуговує Кремлю, тому піде на що завгодно, у тому числі готовий буде віддати свою територію. Він останню сорочку здере з білоруса, слугуючи перед Кремлем, і кине білоруса на українця

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У мене немає сумніву у тому, що білоруська армія вступить у війну. Путін пожене білорусів на українців. Ситуація складається зараз таким чином, що Україна в останні тижні отримує зброю та завдає нищівного удару по армії противника. І в Кремлі прекрасно зрозуміли, що вони не здатні вести серйозні результативні бої після того, коли Україна ще більше отримає такої техніки. Тому вони будуть використовувати тактику розширення фронту. А для Кремля важливо, щоб палали більше тисячі кілометрів українського кордону з Білоруссю", – зазначив дипломат.

Роман Безсмертний зауважив, що питання лишається тільки у тому, коли це настане, бо нам потрібно готуватися і розуміти, що Кремль не цікавить скільки і які жертви понесе Білорусь.

"У цій ситуації є декілька кроків, які треба швидше зробити. Перше - разом з нинішньою білоруською опозицією, яка розсипалася по світу, необхідно допомогти або посприяти у сформуванні перехідного демократичного уряду Білорусі. Чи Тихановська очолить, чи Санніков, чи Зенон Позняк – хай визначаються самі, але цей уряд треба створити й підпорядкувати йому ті підрозділи ЗСУ, що сформовані з білорусів. Таким підрозділам треба надати статус збройних сил Республіки Білорусь. Цей уряд має почати працювати та показувати майбутнє демократичної Білорусі, щоб мінімізувати мотивацію і страх нинішнього офіцера та солдата білоруської армії йти на війну", - пояснив Безсмертний.

Дипломат підкреслив, що білоруси не приймають війни проти України, але вони сьогодні поставлені у ситуацію, коли їх гонять батогом.

"Ми правильно робимо, коли говоримо, що така загроза є. Бо бачили, що Лукашенко – це особа, яка прислуговує Кремлю, тому піде на що завгодно, щоб і далі прислужувати, у тому числі готовий віддати свою територію. Він останню сорочку здере з білоруса, слугуючи перед Кремлем, він кине білоруса на українця. І тому зараз необхідно, починаючи від політичних речей, про які я вже сказав, і закінчуючи оперативно-тактичними та оперативно-розвідувальними заходами, зробити все, щоб мінімізувати здатність білоруса, громадянина, офіцера, солдата йти на війну проти українця. Такі зусилля необхідно робити було ще вчора та всі ці роки", - наголосив дипломат.

Роман Безсмертний висловив стурбованість з приводу ситуації, яка склалася від 24 лютого, коли російських ДРГ діяли на території Київської, Чернігівської, Сумської, Рівненської, Волинської областей, то серед них дві третини складу були білоруси, тобто вони були завербовані через приватні російські армії. Так само російські приватні армії рекрутують білорусів для боїв на Донбасі та Півдні України - ось що є небезпечним.

"На мою думку, політична і суспільна активність, наша підтримка найближчих сусідів дозволить не тільки розв'язати ситуацію збереження у безпеці північного кордону України, а має шанс відірвати Білорусь від Кремля. Повірте мені, відрив Білорусі від Кремля – це річ рівна боям на лінії фронту, тому що Білорусь – це плацдарм не тільки війни проти України, а це плацдарм війни проти держав Балтії та Центральної Європи", - підсумував Роман Безсмертний.

  • Раніше випломат Роман Безсмертний висловив думку, що Лукашенко не контролює власного війська
  • 1 липня білоруська журналістка Наталія Радіна переконана, що в разі вступу Білорусі у війну проти України більшість білоруських військовослужбовців будуть здаватись в полон або загинуть
  • Крім того, політолог Андрій піонтковський вважає, що Лукашенко петляв, пропетляє і зараз: Білорусь - не ресурс для російської армії

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Роман Безсмертний
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