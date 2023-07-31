Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Путін прекрасно знає, що Україна потопить увесь його флот, якщо він підійде близько, - Зеленський про атаки на порти

Путін прекрасно знає, що Україна потопить увесь його флот, якщо він підійде близько, - Зеленський про атаки на порти

31 липня, 2023 понедiлок
18:28
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається маніпулювати світом, блокуючи зерновий Чорноморський коридор і обстрілюють порти

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

"Чи адекватно, що людина стріляє по портах? Тобто він не може купувати ці порти,  це не воєнні дії, це навіть не про війну, він не може висадитись у нас в портах - неможливо. У нього немає спроможності, ми просто потопимо увесь його флот, якщо він підійде до нас так близько і він це прекрасно знає. Він стріляє Одесі, по портах, по історичному центрі. Тиждень тому  церква, попадання спеціально. Це не про зерно. Тероризм, терористичний акт, щоб тероризувати населення, яке здасться, зламається, не витримає. Чи адекватна ця людина?" - наштовхуючи співрозмовника на відповідь сказав Зеленський.

Росія порушує харчову безпеку світу 

Український президент наголосив, що харчова безпека через зерновий Чорноморський коридор сьогодні заблокована Росією: "Одна людина, яка блокує Чорноморський коридор - погрозами, пострілами, блокування військовими кораблями тих чи інших просторів не своїх територіальних вод. Тобто порушуючи все".

Зеленський нагадав, що у тьох з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та президентом Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом вирішили алгоритм дії зернового коридору.

"Ні ООН, ні Ердоган нічого не порушили, але він (Путін, - ред.) вийшов. Тобто привід для того, щоб заблокувати йому потрібен і все одно який. Він отримує відповідні результати: перше, позбавлення конкуренції. Світ отримує дорожчий, дефіцитний продукт, а він зможе маніпулювати, впливати на ті чи інші африканські, азійські чи американські держави, тобто де людям потрібен цей товар", - пояснює лідер України.

Росія керується лише силою, а тому, як запевняє очільник країни, має бути відповідь силою - міжнародне право, ООН і Туреччина мають тиснути, а також країни, які страждають через голод повинні не лише політично, а й економічно відповідати.

Україна прагне, аби Бразилія підтримувала Формулу миру

Зеленський вважає, що Бразилія має брати участь у втіленні Формули миру, яку запропонувала Україна.

"Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія була у Формулі миру. До речі, Бразилія підтримує на рівні радників (Україну, - ред.). Була вже зустріч в Данії в Копенгагені, а зараз в Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде присутня Бразилія і в цілому ми вийдемо потім на саміт Формули миру", - сказав лідер країни.

Очільник виокремив пункт про глобальну продовольчу безпеку. Адже допомагаючи нашій країні в експорті агропродукції, Бразилія допомагає й іншим державам, які страждають від нестачі продовольства й ризикують зазнати голоду.

"Я вважаю, що сьогодні президент Лула має залучити всі свої можливості, щоб наближати мир. Кожен лідер несе відповідальність за те, чи є зараз у світі війна, чи немає", – додав президент України.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки.

Світ
Росія
російська армія
Бразилія
зерно
експорт зерна
Володимир Зеленський
зернові
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
папа Франциск
30 липня, 2023 неділя
Президент відреагував на заклик Папи Римського до Росії щодо "зернової угоди"
Чонгарський міст
30 липня, 2023 неділя
"Філігранно, точно, влучно": Гуменюк прокоментувала удар ЗСУ по Чонгарському мосту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
18:06
OPINION
Ірина Цілик
Ні, ми не заслужили на війну...
18:03
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Кількість загиблих від удару РФ по багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі зросла до шести
18:00
Оновлено
Гордан Грлич Радман
Хорватія надаватиме свої порти для експорту українського зерна
17:36
Tesla Powerwall
Здатні забезпечувати енергією упродовж 12-14 годин: Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall
17:07
Партія Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту Угорщини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ в НАТО
17:00
Андрій Холодов
Нардеп-"слуга" Холодов написав заяву про складання повноважень
16:57
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти дуже серйозно ставляться до оборони Маріуполя: укріплюють бліндажі й постійно тренуються, - Андрющенко
16:51
Оновлено
грузія
У Батумі на мітингу проти лайнера з російськими туристами затримали 23 людини
16:47
Олександр Камишін
Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало, - Камишін
16:41
Новини компаній
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударних БПЛА 
16:35
На фото: Музей української діаспори
В Україні з'явиться Віртуальний музей української діаспори
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:16
Шахтарі
У Донецькій області на шахті стався викид газу та вугілля, загинули троє працівників
16:01
OPINION
Олексій Панич
Навіщо "Слугам" Безугла?
15:52
Toyota
Toyota посилить розвиток електрокарів і технологій в Китаї
15:43
Ексклюзив
На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
15:40
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнити Крим до Різдва ми зможемо лише за наявності окремих ресурсів, - військовий експерт Селезньов
15:36
Гітанас Науседа
Науседа вважає вагнерівців у Білорусі "серйозною загрозою" і не виключає провокацій проти Литви, Польщі та Латвії
15:36
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Костін: Наразі обговорюються дві моделі створення спецтрибуналу для Росії
15:16
Інфографіка
немовлячі ноги
Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%
14:48
погода
Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:43
Китайські безпілотники
Аби захистити національну безпеку: Китай обмежує експорт обладнання для дронів
14:32
на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів
Викладача інформатики із Запоріжжя підозрюють у збиранні інформації про дислокацію ЗСУ для ворога
14:13
"Проводили" мільйони доларів щомісяця між РФ та Україною: правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів
14:08
віруси «Gorgon» і «tutle»
З руками та хвостами: вчені зі США виявили гігантські віруси унікальної форми
14:04
OPINION
Сергій Руденко
Бойко — недобиток Януковича, Медведчука і Путіна
14:03
хвороба Альцгеймера
Науковці довели, що добавка для бодібілдингу запобігає розвитку деменції у мишей
13:58
Євген Пригожин
Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня
13:45
електрика - розетки
Серпень стане найбільш складним для енергосистеми, суттєво зменшиться доступний обсяг потужностей, - Укренерго
13:42
Росіяни обстріляли Херсонщину
РФ вдруге за день обстріляла Херсон, є загиблий і поранений
13:21
вибух у Шевченківському суді Києва
Організатор вибуху в київському суді Гуменюк готував втечу, збираючи два роки в СІЗО "пояс шахіда", - ДБР
12:53
дрон
У застосунку "Повітряна тривога" зібрали 10 млн гривень на Армію дронів
12:30
Брянськ
Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ в атаці дроном на районне управління внутрішніх справ
12:15
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
12:06
на фото: уламки
Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чи нападе "Вагнер" на Польщу
11:57
військком
З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:25
російські військові
ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
11:22
шахрай
Обманув військову частину та заволодів майже 7 млн грн: приватному підприємцю з Києва оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV