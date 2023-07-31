Про це Зеленський заявив в інтерв'ю бразильському мовнику Globo.

"Чи адекватно, що людина стріляє по портах? Тобто він не може купувати ці порти, це не воєнні дії, це навіть не про війну, він не може висадитись у нас в портах - неможливо. У нього немає спроможності, ми просто потопимо увесь його флот, якщо він підійде до нас так близько і він це прекрасно знає. Він стріляє Одесі, по портах, по історичному центрі. Тиждень тому церква, попадання спеціально. Це не про зерно. Тероризм, терористичний акт, щоб тероризувати населення, яке здасться, зламається, не витримає. Чи адекватна ця людина?" - наштовхуючи співрозмовника на відповідь сказав Зеленський.

Росія порушує харчову безпеку світу

Український президент наголосив, що харчова безпека через зерновий Чорноморський коридор сьогодні заблокована Росією: "Одна людина, яка блокує Чорноморський коридор - погрозами, пострілами, блокування військовими кораблями тих чи інших просторів не своїх територіальних вод. Тобто порушуючи все".

Зеленський нагадав, що у тьох з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем та президентом Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом вирішили алгоритм дії зернового коридору.

"Ні ООН, ні Ердоган нічого не порушили, але він (Путін, - ред.) вийшов. Тобто привід для того, щоб заблокувати йому потрібен і все одно який. Він отримує відповідні результати: перше, позбавлення конкуренції. Світ отримує дорожчий, дефіцитний продукт, а він зможе маніпулювати, впливати на ті чи інші африканські, азійські чи американські держави, тобто де людям потрібен цей товар", - пояснює лідер України.

Росія керується лише силою, а тому, як запевняє очільник країни, має бути відповідь силою - міжнародне право, ООН і Туреччина мають тиснути, а також країни, які страждають через голод повинні не лише політично, а й економічно відповідати.

Україна прагне, аби Бразилія підтримувала Формулу миру

Зеленський вважає, що Бразилія має брати участь у втіленні Формули миру, яку запропонувала Україна.

"Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія була у Формулі миру. До речі, Бразилія підтримує на рівні радників (Україну, - ред.). Була вже зустріч в Данії в Копенгагені, а зараз в Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде присутня Бразилія і в цілому ми вийдемо потім на саміт Формули миру", - сказав лідер країни.

Очільник виокремив пункт про глобальну продовольчу безпеку. Адже допомагаючи нашій країні в експорті агропродукції, Бразилія допомагає й іншим державам, які страждають від нестачі продовольства й ризикують зазнати голоду.

"Я вважаю, що сьогодні президент Лула має залучити всі свої можливості, щоб наближати мир. Кожен лідер несе відповідальність за те, чи є зараз у світі війна, чи немає", – додав президент України.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі.

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів.

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки.