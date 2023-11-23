Путін прибув до Білорусі на зустріч ОДКБ
Президент Росії Володимир Путін у четвер, 23 листопада, прибув до Білорусі: там відбудеться зустріч Організації договору про колективну безпеку
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.
"Сьогодні Володимир Путін прибуває до Мінська, де візьме участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Пропагандисти нагадали, що востаннє Путін був з візитом у Мінську 11 місяців тому.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" поінформувала, що літак президента РФ приземлився в аеропорту "Мінськ" об 11:14 за київським часом.
Довідково. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
- 14 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився від участі у саміті ОДКБ у Мінську. У Кремлі висловили жаль з цього приводу.
- 21 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян також не поїде на зустріч ОДКБ у Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе