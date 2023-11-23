Путін прибув до Білорусі на зустріч ОДКБ

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Сьогодні Володимир Путін прибуває до Мінська, де візьме участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Пропагандисти нагадали, що востаннє Путін був з візитом у Мінську 11 місяців тому.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" поінформувала, що літак президента РФ приземлився в аеропорту "Мінськ" об 11:14 за київським часом.

Довідково. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.