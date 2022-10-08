Путін прийняв цілу серію самогубних рішень, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Псевдореферендуми - це не поодиноке істеричне рішення Путіна, це була ціла серія рішень після його повернення з саміту в Самарканді, де він зазнав шоку. Він їхав туди начебто до союзників. Його пропаганда весь час казала: за нас більшість людства (то вони 1,5 мільярда китайців додавали до 1,5 мільярда індусів). Але зустріли його холодно та пояснили, що не можна у XXI столітті впроваджувати політику таким чином", - зазначив Піонтковський.

Політолог також додав, що загальний настрій у країнах Азії є для Путіна цілком несподіваним.

"Навіть такі васали, як прем’єр-міністр Таджикистану чи Киргизії, демонстративно запізнювалися на зустріч з Путіним. А це була його бандитська фішка – він змушував навіть королеву Єлизавету чекати по 15 хвилин перед Букінгемським палацом. Пап Римських по дві години тримав у приймальні. А тут він відчув зневагу до себе, і це його шокувало. І коли він повернувся, вранці 19 вересня, прийняв цілу серію самогубних рішень. Серед них і проведення псевдореферендумів, і анексія, і мобілізація", - зауважив Піонтковський.

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