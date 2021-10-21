Путін про ГТС України: "Екологи повинні були сказати, що її потрібно закрити"
Президент Росії Володимир Путін заявив, що транспортувати газ до Європи газогоном "Північний потік-2" в обхід України екологічніше, ніж українською газотранспортною системою
Про це Путін сказав на прес-конференції, передає "РБК-Україна".
"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже", - сказав Путін.
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При цьому президент РФ висловився на користь закриття української ГТС.
"Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - додав Путін.
- Нагадаємо, раніше Газпром припинив транзит газу до Угорщини територією України.
- У Кремлі заявили про наявність потенціалу для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має залишатися надійним транзитером газу.
- Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на листопад.
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