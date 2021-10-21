Путін про ГТС України: "Екологи повинні були сказати, що її потрібно закрити"

Про це Путін сказав на прес-конференції, передає "РБК-Україна".



"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже", - сказав Путін.



Читайте також. Вітренко: після запуску Північного потоку-2 транзиту газу через Україну може не бути



При цьому президент РФ висловився на користь закриття української ГТС.



"Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - додав Путін.