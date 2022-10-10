Путін просто вбиває, а не мститься
Путін мститься за пожежу на Кримському мосту. Путін розлючений тим, що інфраструктурний об'єкт, який став символом окупації Криму, пошкоджений під час ймовірної української спецоперації. Путін біситься через те, що українські війська звільняють окуповані території... Кожна така фраза заводить у глухий кут.
Бо припускає, що якби не було пошкодження Кримського мосту або якби українські війська не йшли вперед, не було б масованого обстрілу української інфраструктури. Але ж це не так!
Не раз доводилося пояснювати: Путіна не можна роздратувати або розлютити. Путін — це машина, яка запрограмована на окупацію та вбивства. Путінська помста – це "помста" у лапках.
У російського президента є проста і зрозуміла мета – окупація України та приєднання її території до Росії. Сподіваюся, після показової анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нашої країни із цим твердженням ніхто не сперечатиметься.
І він намагається досягти цієї мети. Руйнування української інфраструктури — частина його зловісного плану і воно не має жодного відношення до Кримського мосту. Як і спроби заморозити Захід не мають жодного стосунку до нових санкцій проти Росії та чергових "образ" Путіна. Путін хоче добитися від західних країн припинення допомоги Україні, а від самої України – ганебної капітуляції. І зникнення.
Тому Путіна не можна образити. Його можна лише перемогти.
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