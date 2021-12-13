Путін розглядає захоплення територій на лінії дуги між Абхазією та Придністров'ям, - експосол Чалий
Колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, Україна має вимагати санкцій проти РФ, згідно з Статутом ООН про оборону
Про це він заявив у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.
"У Путіна дві цілі. Перша - суто військова і безпекова - відсунути від своїх кордонів подалі загрозу з Заходу. А, значить, це дуга з Абхазії через Чорне море в Придністров'я з захопленням Донецьку, Луганську і на півдні частини територій", - вважає Чалий.
На його думку, президенту РФ Володимиру Путіну потрібна контрольована Україна.
"Він показав, що готовий реально йти. Що показав Захід, він готовий іти на використання сили. Де? На західних кордонах України. Що робить Захід? Він підсилює Польщу, країни Балтії, Румунію. Захід готовий підтримати нас політично", - сказав дипломат.
Експосол вважає, що Україна має вимагати інших санкцій проти Росії.
"Концентрація на тих санкціях, які є у Статуті ООН по обороні. Ми маємо отримати більше озброєнь. А Путін каже, навпаки про зупинку постачання. Він диктує умови. І країни Заходу, виграючи час, думаю, що вони хочуть подивитись, а що буде далі. Чи зробить він крок назад? Не зробить, без того, що Україна піде на капітуляцію. Ми не підемо на неї", - підсумував Чалий.
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