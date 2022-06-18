Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лукашенко не потрібен Путіну. Він шукає, як показати свою потрібність Путіну. Москва вже не хоче давати гроші Білорусі. Лукашенко, переміщуючи свої пару ЗРК (зенітний ракетний комплекс, - Ред.) вздовж кордону з Україною, намагається показати, що він до чогось готується. У Білорусі все для показухи, все не натуральне. Армія, яка створена для параду, яка не збирається воювати, тільки удає, що вона готова. Опозиція створена для отримання грантів. Введення військ в Україну - це прерогатива Путіна, а не Лукашенко. Якби Путін розумів, що користі від білоруських військ буде більше, ніж шкоди - він вже залучив їх до війни. Він має агентуру у Білорусі та розуміє, що білоруське військо може перейти на бік України, або здатися. Тим самим, ще більш укріпити українську армію", - зауважив Бульба.

Також громадський діяч додав, що за 25 років Лукашенко провів передпродажну підготовку Білорусі для Путіна.

"Лукашенко виконав всі завдання Путіна: знищена національна культура, знищені білоруські школи, на телебаченні немає каналів білоруською мовою. У 2020 році, після мирних протестів, Лукашенко заявляв, що зараз не час діяти за законом. Це призвело до того, що Лукашенко почав всіх, хто протестує, саджати у тюрми та витісняти з країни. З Білорусі виїхало вже від 300 до 700 тис. людей", - наголосив Бульба.

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