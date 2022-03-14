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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін розуміє, що програє війну і піде або на жахливу ескалацію, або на компроміс, - Bellingcat

Путін розуміє, що програє війну і піде або на жахливу ескалацію, або на компроміс, - Bellingcat

14 березня, 2022 понедiлок
23:50
війна з Росією Христо Грозєв

Кремль панічно шукає додатковий план щодо окупації України, адже бліцкриг провалився – розглядаються два варіанти.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на слова розслідувача Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю YouTube-каналу "Навальний Live", інформує Еспресо.TV.

Росія провалила план щодо окупації України. Зараз в Кремлі паніка, адже "плану B" немає. Еліти відкрито заявляють, що курс Росії божевільний, війну треба закінчувати, а у спецслужбах розпочалися репресії.

Грозєв наголосив, що його попередні прогнози щодо війни справдилися. Росія провалила "план А", який передбачав військові дії щонайбільше на 10 днів, а нового плану немає. Про це свідчать відсутність другого ешелону військ, які змогли б заповнити втрати та продовжити війну тими самими темпами, а також відсутність постачання їжі, води та пального для тих військових, які зараз перебувають на території України.

Росіяни раді відступити, але їм заважають так звані загороджувальні підрозділи кадирівців, яким наказали стріляти в дезертирів, а з іншого – українські війська, які готові до атаки в тилу.

"Швидкого виходу не буде, тому важливо розуміти, що відбувається всередині еліти Кремля, спецслужб, які зараз прийняли та зрозуміли, це доведено, що "план А" провалився. Є режим очікування. Зміни щоденні, які не вказують на появу нової стратегії", – каже журналіст.

Джерела в Кремлі підтвердили Грозєву арешт керівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бесєдіна, який відповідав за зовнішню розвідку – зокрема в Україні. В ФСБ також почалися репресії.

"Я не бачу ситуацію в Кремлі, яка свідчить про те, що війна продовжиться довше, аніж тиждень-два. Буде зрушення, питання – яке", – вважає Грозєв.

За його прогнозом, у Путіна розглядають два варіанти:

домовитися із Зеленським на умовах набагато компромісніших, ніж були заявлені спочатку;

зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.

Грозєв схиляється до першого варіанту, аргументуючи це деякими сигналами від Ердогана та Зеленського.

"Я вважав, що це неймовірно, але останні сигнали від Ердогана та Зеленського про те, що раптом з'явилися можливості про домовленість, вказують на те, що найімовірніше Путін розуміє безвихідь ситуації", – заявив Христо Грозєв.

Журналіст зазначає, якщо ситуація в Кремлі саме така, то в інтересах Путіна завершити війну якнайшвидше. Він прогнозує відчутний рух до вирішення конфлікту у найближчі два-три дні.

  • Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, відбувся черговий раунд переговорів між делегаціями України та Росії, який продовжиться завтра.

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компроміс
Володимир Путiн
Христо Грозєв
ескалація
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