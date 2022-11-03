Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Тільки Путін може бути ініціатором завдання ударів ядерними засобами й він розуміє, що при виборі такого шляху кінець буде не тільки у Гаазі, а у тому, що Путін зі своїми генералами-мілітаристами будуть знищені. І це є самим дієвим форматом, який сьогодні визначений і доведений Путіну з позицій президента США Байдена та держсекретаря Блінкена, голів Пентагону Остіна та ЦРУ Бернса, також з позицій Великої Британії, частково Франції, голови КНР Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Індії, президента Туреччини Ердогана, прем'єр-міністра Японії. А сьогодні вже ми маємо інформацію, що новий президент Бразилії також зайняв позицію недопущення глобальної ядерної війни. Тобто зараз об'єднуються керівники ядерних країн та потужні гравці світу проти ядерної небезпеки", - пояснив генерал.



Микола Маломуж зауважив, що Україні потрібно сьогодні використати всі механізми потужного впливу як світових лідерів персонально на Путіна, так і силових блоків країн світу, що у випадку реальних загроз і підготовки пусків, будуть відповідні контрдії. За цим процесом стежать служби космічної, радіотехнічної, радіолокаційної, агентурної розвідок та інші види контролю, які повністю визначать відповідну підготовку та ймовірну загрозу.



"Зрозуміло, що є необхідними цілодобовий контроль, системна робота оперативного впливу та потужних тисків. І ми повинні у цій грі спілкуватися та грати зі всіма країнами й блоками на різних рівнях від президента України до служб розвідки. Такий формат буде упереджувати небезпечні дії з боку РФ і Путін у такій ситуації не посміє застосувати ядерну зброю проти України, а тим більше вийти на якусь глобальну конфронтацію, щоб знищити світ і себе. Путін не самогубець, він себе береже навіть від ковіду", - підкреслив Маломуж.

Раніше Метью Брайза, дипломат та ексрадник держсекретаря США, зазначив, що Путін блефує у готовності застосувати ядерну зброю, а Шойгу намагається знайти інші способи всіх налякати

Також депутатка Європарламенту Віола фон Крамон вважає, що ядерна зброя – це межа, яку Путін не переступить

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