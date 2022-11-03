Путін розуміє сигнали світових лідерів щодо його ядерних погроз, він не самовбивця, - генерал Маломуж
Микола Маломуж, генерал армії України та ексголова Служби зовнішньої розвідки України, вважає, що при системній роботі оперативного впливу та потужному тиску світових лідерів Путін не посміє застосувати ядерну зброю та знищити світ і себе, бо він бережеться навіть від ковіду
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Тільки Путін може бути ініціатором завдання ударів ядерними засобами й він розуміє, що при виборі такого шляху кінець буде не тільки у Гаазі, а у тому, що Путін зі своїми генералами-мілітаристами будуть знищені. І це є самим дієвим форматом, який сьогодні визначений і доведений Путіну з позицій президента США Байдена та держсекретаря Блінкена, голів Пентагону Остіна та ЦРУ Бернса, також з позицій Великої Британії, частково Франції, голови КНР Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Індії, президента Туреччини Ердогана, прем'єр-міністра Японії. А сьогодні вже ми маємо інформацію, що новий президент Бразилії також зайняв позицію недопущення глобальної ядерної війни. Тобто зараз об'єднуються керівники ядерних країн та потужні гравці світу проти ядерної небезпеки", - пояснив генерал.
Микола Маломуж зауважив, що Україні потрібно сьогодні використати всі механізми потужного впливу як світових лідерів персонально на Путіна, так і силових блоків країн світу, що у випадку реальних загроз і підготовки пусків, будуть відповідні контрдії. За цим процесом стежать служби космічної, радіотехнічної, радіолокаційної, агентурної розвідок та інші види контролю, які повністю визначать відповідну підготовку та ймовірну загрозу.
"Зрозуміло, що є необхідними цілодобовий контроль, системна робота оперативного впливу та потужних тисків. І ми повинні у цій грі спілкуватися та грати зі всіма країнами й блоками на різних рівнях від президента України до служб розвідки. Такий формат буде упереджувати небезпечні дії з боку РФ і Путін у такій ситуації не посміє застосувати ядерну зброю проти України, а тим більше вийти на якусь глобальну конфронтацію, щоб знищити світ і себе. Путін не самогубець, він себе береже навіть від ковіду", - підкреслив Маломуж.
- Раніше Метью Брайза, дипломат та ексрадник держсекретаря США, зазначив, що Путін блефує у готовності застосувати ядерну зброю, а Шойгу намагається знайти інші способи всіх налякати
- Також депутатка Європарламенту Віола фон Крамон вважає, що ядерна зброя – це межа, яку Путін не переступить
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