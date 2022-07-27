Про це інформує The Guardian.

"Життєво важливо, щоб ми залишалися сильними перед обличчям його (Путіна - Ред.) жахливої агресії. Ми знаємо, що він не зупиниться лише на Україні, схід Європи під загрозою, і демократія під загрозою", - заявила вона.

Ліз Трасс також зазначила, що якщо Путіну дозволити досягнути успіху, то це спричинить "невимовні страждання" для всіх країн Європи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb