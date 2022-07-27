Путін тримає світ в заручниках через ціни на газ, - Трасс
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Володимир Путін тримає світову спільноту в заручниках через ціни на природний газ
Про це інформує The Guardian.
"Життєво важливо, щоб ми залишалися сильними перед обличчям його (Путіна - Ред.) жахливої агресії. Ми знаємо, що він не зупиниться лише на Україні, схід Європи під загрозою, і демократія під загрозою", - заявила вона.
Ліз Трасс також зазначила, що якщо Путіну дозволити досягнути успіху, то це спричинить "невимовні страждання" для всіх країн Європи.
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