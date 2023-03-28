"Путін у розпачі через очікування українського контрнаступу": ексочільник МЗС Литви про ядерний шантаж РФ
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Путін вдався до ядерного залякування від розпачу через очікування українського контрнаступу
Таку думку дипломат висловив у Твіттері.
"Путін у розпачі через очікування українського контрнаступу. Відновлення брязкання ядерною зброєю доводить лише те, що в арсеналі залякування більше нічого не залишилося", - зазначив колишній глава МЗС Литви.
Лінкявічюс додав, що Путін блефуватиме в розрахунку, що хтось злякається. "Але ніхто вже не боїться", - констатував дипломат.
- Нагадаємо, цього тижня Радбез ООН обговорить погрози РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.
- Напередодні Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї та розмістять її на території сусідньої держави.
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