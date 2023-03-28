Таку думку дипломат висловив у Твіттері.

"Путін у розпачі через очікування українського контрнаступу. Відновлення брязкання ядерною зброєю доводить лише те, що в арсеналі залякування більше нічого не залишилося", - зазначив колишній глава МЗС Литви.

Лінкявічюс додав, що Путін блефуватиме в розрахунку, що хтось злякається. "Але ніхто вже не боїться", - констатував дипломат.