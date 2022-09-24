Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я не вірю, що війна може тривати довго, тому що Росія не здатна належно підготувати цих 300 тисяч новобранців. Чи сильно ця мобілізація на щось вплине? Україна вже продемонструвала виняткову мужність та майстерність на полі бою, а тепер ще й отримує очікувану зброю", - зауважив Брайза.

За його словами, Путін незабаром опиниться в ситуації, коли йому доведеться визнати, що Росія не зможе перемогти.

"Ось чому він зараз використовує ескалаційну риторику щодо можливого використання ядерної зброї. Він хоче нас налякати й зрештою змусити відступити. Але він усвідомлює, що суто у військовому плані йому не перемогти", - підкреслив Брайза.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

23 вересня Рамзан Кадиров заявив, що в Чечні не виконуватимуть указ про мобілізацію на війну з Україною.

Невдала кампанія з мобілізації у Росії може призвести до невдоволення діями влади навіть серед прихильників війни проти України

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