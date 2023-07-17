Путін відповість на удар по Кримському мосту. Це хвора, емоційна людина - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін обовʼязково буде готуватись до відповіді на удар по Кримському мосту
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Рефлексія від Путіна на удар по Кримському мосту якась буде. Яка це буде рефлексія буде залежати від багатьох факторів. Це буде залежати від внутрішньої та міжнародної ситуації. Оскільки накладання таких речей, як удар по Кримському мосту та вихід РФ із зернової угоди, складе відповідь від Путіна. Те, що він є хворою людиною, очевидно і продемонстровано було не один раз. Відтак слід розуміти, що його реакція буде рефлексивного типу. Вона буде спиратись на його емоційні рішення, а не продумані", - пояснив Безсмертний.
Дипломат вважає, що Україна має завжди бути готовою до ракетних ударів РФ
"Нашому військово-політичному керівництву слід враховувати цей момент. Це дуже важливо. Влада повинна усвідомлювати, які обʼєкти може атакувати Москва у відповідь на удар по Кримському мосту. Якщо це дійсно атака України, то нам слід також продумувати гальмівні механізми, якими можна зупинити відповідь РФ. До них можна віднести міжнародні механізми. Зокрема, плану дій міжнародних організацій", - додав він.
- Під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також кажуть про 2 загиблих. В Україні на це відреагували
- Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту 17 липня будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії
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