Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Останнім часом заяви Путіна дуже змінились. Вже немає такого, як було колись, але є намір далі показувати, що вони можуть досягти якихось надзвичайних цілей. Що стосується заяв Путіна про знищення ЗРК Patriot, то ймовірно він і далі намагається користуватись брехнею й пропагандою. Хоча він намагався останнім часом цього уникати. Або ще гірше, якщо йому так доповідають. Тобто він вірить у брехню своїх військових про багато знищених ЗРК Patriot в Україні. Це нагадує історію про знищення танків Leopard, про які заявляли росіяни, однак потім виявилось, що вони знищили звичайні комбайни", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що оточення Путіна продовжує надавати йому неправдиву інформацію про ситуацію на фронтах.

"Я припускаю, що Путіну продовжує брехати його ж оточення, щоб накачувати його хворобливе его. Це все потрібно, щоб він продовжував цю війну. Інші його заяви про те, що вони можуть вдарити по будь-якому обʼєкту нічого не варті. Ми це все вже пережили. Ми знаємо, що вони дуже добре можуть бити по дитячим садкам, лікарням, школам і й цивільним будинкам", - додав він.

Patriot в Україні

Наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot: одну передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

16 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. Система Patriot збила всі 6 "кинджалів", які окупанти скерували на столицю України.

Британська розвідка зазначила, що вразливість "кинджалів" стала несподіванкою для РФ, адже окупанти позиціонували їх як зброю, яку неможливо уразити жодною системою ППО.

За даними WSJ, Україна до кінця 2024 року, ймовірно, отримає ще п'ять систем Patriot.