"Путін вийшов із Мінських угод і визнав себе стороною конфлікту": Яценюк назвав очікуване визнання "Л/ДНР" Росією "ще одним міжнародним злочином проти України"

Про це він сказав в ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Путін рішенням про визнання "незалежності" "Л/ДНР" сьогодні вчинив ще один міжнародний злочин проти української держави. По-факту, це ще одна юридична анексія української території і таке рішення Путіна потребують уже і зараз негайної реакції Заходу про запровадження нових санкцій", - зазначив експрем'єр.



На його думку, Путін цим визнанням вийде з Мінських угод, які він же й підписував.



"Цим Путін визнав, що саме він є стороною конфлікту, саме він є тією стороною, яка загарбала українську територію, а не якісь там "Л/ДНР" чи сепаратисти, він особисто. Це ще один міжнародний злочин і фактично наступним рішенням Путін введе туди війська, або свої, або прикриється, тому, що він не хоче робити це напряму. Він введе туди війська ОДКБ", - підсумував Яценюк.





15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.