"Путін вийшов із Мінських угод і визнав себе стороною конфлікту": Яценюк назвав очікуване визнання "Л/ДНР" Росією "ще одним міжнародним злочином проти України"
Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вважає очікуване визнання терористичних організацій "Л/ДНР" Росією ще однією юридичною анексією територій України
Про це він сказав в ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Путін рішенням про визнання "незалежності" "Л/ДНР" сьогодні вчинив ще один міжнародний злочин проти української держави. По-факту, це ще одна юридична анексія української території і таке рішення Путіна потребують уже і зараз негайної реакції Заходу про запровадження нових санкцій", - зазначив експрем'єр.
На його думку, Путін цим визнанням вийде з Мінських угод, які він же й підписував.
"Цим Путін визнав, що саме він є стороною конфлікту, саме він є тією стороною, яка загарбала українську територію, а не якісь там "Л/ДНР" чи сепаратисти, він особисто. Це ще один міжнародний злочин і фактично наступним рішенням Путін введе туди війська, або свої, або прикриється, тому, що він не хоче робити це напряму. Він введе туди війська ОДКБ", - підсумував Яценюк.
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
- Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.
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