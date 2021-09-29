Путін вийшов з самоізоляції, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію
Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, ви бачите, що це вже не самоізоляція", - сказав він.
На сьогодні у Путіна вже заплановані перші переговори, він матиме зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
- Раніше Путін заявив йде на самоізоляцію і не поїде на саміти ШОС і ОДКБ в Душанбе.
- Згодом він повідомив, що вирішив піти на самоізоляцію через те, що напередодні цілий день спілкувався із співробітником своєї адміністрації, який захворів на коронавірус.
- Пізніше Путін заявив, що кілька десятків людей з його найближчого оточення захворіли на COVID-19.
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