Путін вийшов з самоізоляції, - Пєсков

Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, ви бачите, що це вже не самоізоляція", - сказав він.

На сьогодні у Путіна вже заплановані перші переговори, він матиме зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Раніше Путін заявив йде на самоізоляцію і не поїде на саміти ШОС і ОДКБ в Душанбе.

Згодом він повідомив, що вирішив піти на самоізоляцію через те, що напередодні цілий день спілкувався із співробітником своєї адміністрації, який захворів на коронавірус.

Пізніше Путін заявив, що кілька десятків людей з його найближчого оточення захворіли на COVID-19.