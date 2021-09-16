Путін заявив про "десятки інфікованих коронавірусом" у його найближчому оточенні

Про це він сказав під час виступу на саміті ОДКБ, передають РІА Новини.

"Ви знаєте, що змушений був скасувати свій візит у Душанбе. Це пов’язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два - кілька десятків людей", - зазначив президент РФ.

За словами Путіна, тепер він "змушений дотримуватися режиму самоізоляції".

Раніше Путін заявив йде на самоізоляцію і не поїде на саміти ШОС і ОДКБ в Душанбе.

Згодом він повідомив, що вирішив піти на самоізоляцію через те, що напередодні цілий день спілкувався із співробітником своєї адміністрації, який захворів на коронавірус.