Путін заявив про "десятки інфікованих коронавірусом" у його найближчому оточенні
Президент РФ Володимир Путін заявив, що кілька десятків людей з його найближчого оточення захворіли на COVID-19
Про це він сказав під час виступу на саміті ОДКБ, передають РІА Новини.
"Ви знаєте, що змушений був скасувати свій візит у Душанбе. Це пов’язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два - кілька десятків людей", - зазначив президент РФ.
За словами Путіна, тепер він "змушений дотримуватися режиму самоізоляції".
- Раніше Путін заявив йде на самоізоляцію і не поїде на саміти ШОС і ОДКБ в Душанбе.
- Згодом він повідомив, що вирішив піти на самоізоляцію через те, що напередодні цілий день спілкувався із співробітником своєї адміністрації, який захворів на коронавірус.
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