Нардеп VIII скликання поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Почавши 24 лютого гостру фазу агресії Путін запустив незворотні зміни, які призведуть до того, що ця так звана імперія просто розвалиться. Нам треба пришвидшити ці процеси. На це вже не впливати російська пропаганда. Росія має бути зруйнована як держава, як осереддя зла", - зазначив Тетерук.

Український воїн додав, що вся українська земля буде неминуче звільнена від російських окупантів.

"Росіяни не здатні утримати навіть тимчасово захоплені території. Збройні сили України поступово звільняють українську землю від загарбників. Уся наша українська земля обовʼязково буде звільнена, а Росія буде зруйнована", - зауважив Андрій Тетерук.

27 липня Міноборони України повідомило, що для поховання всіх убитих за 5 місяців повномасштабної війни російських окупантів потрібно 24 футбольних поля.

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