Путін запустив початок третього, кінцевого етапу розвалу Російської імперії, - російський опозиціонер Яковенко
Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко зауважив, що Москву, Санкт-Петербург та інші великі міста Росії меншою мірою торкнулася мобілізація
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Дагестан – це рекордсмен за кількістю вбитих на території України і Дагестан повстав. Насправді те, що зараз відбувається - це початок третього кінцевого етапу розвалу Російської імперії. Перший розпад був у 1917 році, другий у 1991, зараз третій, кінцевий, який запустив Путін", - підкреслив Яковенко.
Російський опозиціонер також додав, що у Путіна залишилися лише такі міри, як ядерна війна, божевільна мобілізація, приєднання чотирьох українських областей до РФ.
"Окуповані українські території приєднали до Росії в адміністративних межах, хоча жоден з цих регіонів повністю не окупований. Вони удали, що опитали кілька пустих сіл, а приєднали всю область, яка взагалі під окупацією не була", - зазначив Яковенко.
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