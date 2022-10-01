Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дагестан – це рекордсмен за кількістю вбитих на території України і Дагестан повстав. Насправді те, що зараз відбувається - це початок третього кінцевого етапу розвалу Російської імперії. Перший розпад був у 1917 році, другий у 1991, зараз третій, кінцевий, який запустив Путін", - підкреслив Яковенко.

Російський опозиціонер також додав, що у Путіна залишилися лише такі міри, як ядерна війна, божевільна мобілізація, приєднання чотирьох українських областей до РФ.

"Окуповані українські території приєднали до Росії в адміністративних межах, хоча жоден з цих регіонів повністю не окупований. Вони удали, що опитали кілька пустих сіл, а приєднали всю область, яка взагалі під окупацією не була", - зазначив Яковенко.

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