У Кремлі заявили, що анексуватимуть усі території Луганської та Донецької областей
У Кремлі заявили, що території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року
Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання РИА Новости.
"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.
Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.
- 26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
- В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.
- Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
- Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
- Російські гауляйтери після псевдореферендумів попросили Путіна приєднати окуповані території України до РФ.
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