У Кремлі заявили, що анексуватимуть усі території Луганської та Донецької областей

Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання РИА Новости.

"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.

Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.

26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.

Ввечері 27 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Російські гауляйтери після псевдореферендумів попросили Путіна приєднати окуповані території України до РФ.

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