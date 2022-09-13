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Путіна на форум у Владивосток супроводжували 12 лікарів – значно більше, ніж в минулі поїздки

13 вересня, 2022 вiвторок
19:17
Світ путін

Попередні рази медичний ескорт президента РФ складався з 2-8 лікарів

Про це повідомляє ВВС

За здоров'ям Володимира Путіна на Східному економічному форумі (ВЕФ) 6 та 7 вересня 2022 року стежили 12 медиків кремлівської Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ). У минулі роки лікарів, які супроводжували президента, було менше.

Лікарі прилетіли з Москви до Владивостока за 10 днів до президента і сиділи на карантині в готелі на острові Російський, де проходив форум.

Медики щороку відлітають до Владивостока за тиждень до прибуття президента на ВЕФ і залишають його вже після повернення Путіна до Москви, випливає з опублікованих держконтрактів.

У 2021 році Путіна супроводжували на форум лише два лікарі, у 2019 та 2018 роках – вісім (у 2020 році ВЕФ через пандемію скасували).

Тільки у вересні 2017 року проживання медиків на ВЕФ обійшлося ЦКЛ дорожче, ніж зараз – майже мільйон рублів. Скільки лікарів його тоді супроводжували, у контракті не йдеться. Але за місяць до цього Путін без оголошення причин тиждень не з'являвся на публіці.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Путіна паталогічний страх за своє здоров'я. Оточення перевіряють на глисти, стафілокок та грип, його супроводжують десятки лікарів, а оточення тижнями сидить на самоізоляції.
  • Відзначимо, на початку червня журналісти Paris Match дослідили, що російського президента за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.
  • 22 червня стало відомо, що охоронець Путіна, який носив "ядерну валізу", важко поранений у власній квартирі в Московській області.

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Здоров'я
Володимир Путін
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