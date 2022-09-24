Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ядерний шантаж Путін успішно застосовував 15 років. Завдяки цьому Україна і Грузія не була прийнята в НАТО в 2008 році і після. Через це не було жодної реакції на війну в Грузії, анексію Криму і так далі", - вважає він.

На думку політолога, Захід врешті-решт пережив цей страх перед цим шантажем і створив систему тактичної ядерної зброї.

"І недвозначно Путіну було заявлено на всіх рівнях, окрім особисто Байдена. Але от Байден попросив поставити йому питання. Путіну відповіли, що через використання ядерної зброї Захід не капітулює, а навпаки буде готовий також використати тактичну ядерну зброю й інші засоби і завдасть нищівний удар по Росії і в тому числі по Путіну. Простіше кажучи, йому сказали, що його вб'ють – в тому випадку, якщо він використає ядерну зброю. Особисто його вб'ють. Тому ця карта вже побита", - сказав Піонтковський.