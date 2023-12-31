Путіну й Лукашенку на сайті білоруських пропагандистів БЕЛТА побажали "горіти у пеклі"
У неділю, 31 грудня 2023 року, налаштовані проти режиму Лукашенка кіберпартизани здійснили хакерську атаку на сайт державної "Білоруської телеграфної агенції" (БЕЛТА), що поширює проросійську пропаганду
Подробиці атаки кіберпартизани виклали у себе.
На головній сторінці пропагандистського ресурсу хакери розмістили своє, спрямоване проти Лукашенка та Путіна, привітання з Новим 2024 роком. Обом диктаторам вони побажали "горіти у пеклі".
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Після того як наслідки атаки помітили співробітники БЕЛТА, сайт агенції було вимкнуто. Наразі він не є доступним.
Кіберпартизани вважають свою атаку успішною, позаяк, як ними стверджується, їм вдалося:
зламати внутрішню мережу БЕЛТА та основні сайти,
уразити домен контролери,
викачати 90Гб даних (внутрішні документи, бухгалтерія, особисті дані співробітників),
зачистити "усю бухгалтерію, робочі станції, архіви, бекапи, сервери веб-сайтів".
- Нагадаємо, 25 лютого 2024 року в Білорусі мають пройти так звані вибори - до нижньої палати парламенту, а також до місцевих рад.
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