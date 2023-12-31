Путіну й Лукашенку на сайті білоруських пропагандистів БЕЛТА побажали "горіти у пеклі"

Подробиці атаки кіберпартизани виклали у себе.

На головній сторінці пропагандистського ресурсу хакери розмістили своє, спрямоване проти Лукашенка та Путіна, привітання з Новим 2024 роком. Обом диктаторам вони побажали "горіти у пеклі".

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Після того як наслідки атаки помітили співробітники БЕЛТА, сайт агенції було вимкнуто. Наразі він не є доступним.

Кіберпартизани вважають свою атаку успішною, позаяк, як ними стверджується, їм вдалося:

зламати внутрішню мережу БЕЛТА та основні сайти,

уразити домен контролери,

викачати 90Гб даних (внутрішні документи, бухгалтерія, особисті дані співробітників),

зачистити "усю бухгалтерію, робочі станції, архіви, бекапи, сервери веб-сайтів".