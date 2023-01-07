Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України наступного тижня

Про це йдеться на порталі Ради безпеки ООН.

Відомо, що нове засідання Радбезу ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться вже наступного тижня у п'ятницю, 13 січня.

Про те, що саме планують обговорити на засіданні Ради безпеки - поки що невідомо.

15 грудня до конгресу США внесли резолюцію, що пропонує виключити Росію з Радбезу ООН.

23 грудня голова Євроради заявив про необхідність припинення членства Росії в Раді безпеки ООН. За його словами, необхідність реформування ООН назріла давно.

26 грудня Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому.

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