Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України наступного тижня
Нове засідання Ради безпеки ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться у п'ятницю, 13 січня
Про це йдеться на порталі Ради безпеки ООН.
Відомо, що нове засідання Радбезу ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться вже наступного тижня у п'ятницю, 13 січня.
Про те, що саме планують обговорити на засіданні Ради безпеки - поки що невідомо.
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