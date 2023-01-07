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Головна Світ Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України наступного тижня

Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України наступного тижня

7 січня, 2023 субота
18:43
Світ Радбез ООН

Нове засідання Ради безпеки ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться у п'ятницю, 13 січня

Про це йдеться на порталі Ради безпеки ООН.

Відомо, що нове засідання Радбезу ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться вже наступного тижня у п'ятницю, 13 січня.

Про те, що саме планують обговорити на засіданні Ради безпеки - поки що невідомо.

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