Рада ЄС ухвалила нові правила, які дозволяють Євроюсту зберігати докази воєнних злочинів в Україні

Про це заявили у пресслужбі Європарламенту.



За новими правилами, Євроюсту дозволять зберігати докази, пов’язані з воєнними злочинами. Сюди входитимуть супутникові зображення, фотографії, відео, аудіозаписи, профілі ДНК та відбитки пальців.



Також відтепер можна буде обробляти та аналізувати докази у співпраці з Європолом та обмінюватися інформацією з відповідними національними та міжнародними судовими органами, включаючи Міжнародний кримінальний суд.

Текст нових розпоряджень ще має бути підписаний Європейським парламентом та Радою 30 травня. Він набуде чинності на наступний день після його опублікування.

Нагадаємо, європейський комісар з питань юстиції та верховенства права Дідьє Рейндерс висловив певність, що за воєнні злочини РФ в Україні настане відповідальність. За його даними, виявлені понад 600 підозрюваних, розслідується понад 10 тис. випадків.

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