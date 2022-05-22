Рада готується скасувати ПДВ для аудіокниг українського виробництва
В Україні можуть скасувати податок на додану вартість для українських аудіокниг
Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.
22 травня Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт, аби насамперед популяризувати українську мову серед населення.
Таким чином, законопроєкт пропонує звільнити від податку на додану вартість постачання, підготовку виготовлення та розповсюдження україномовних аудіокниг.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Нотатки з кухні "переписування історії" Володимира В’ятровича перемогли в історичній номінації Книжки року 2021. Зараз історик, народний депутат записує "Нотатки з виру історії" — тексти українською та англійською мовами, а також відео, в яких показує історичні джерела і паралелі сьогоднішніх подій.
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