Рада може легалізувати медичний канабіс вже цього року, - Радуцький

Про це він розповів у інтерв'ю "Укрінформу".



"Уже оприлюднений на обговорення урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його", - сказав депутат.



Він зазначив, що урядовий законопроєкт відрізняється від проєкту, який запропонували члени медичного комітету та який парламент відправив на доопрацювання, зокрема, посиленням контролю Національної поліції України за обігом конопель.



За словами Радуцького, у редакції документа, який ініціював Кабміном, більш чітко визначено, що таке медичний канабіс та процедуру його імпорту.



Політик наголосив, що ухвалення відповідного законодавчого акта дасть можливість отримати доступ до ліків понад двом мільйонам українців.



"Знову-таки в суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ані в тому законопроєкті, який був направлений на доопрацювання, ані в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", - сказав Радуцький.



Він висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить документ упродовж 2022 року.

Нагадаємо, 13 липня 2021 Верховна Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу.

18 листопада МОЗ винесло законопроєкт про медичний канабіс на громадське обговорення.



